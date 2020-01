1917 fue la sorpresa en los Golden Globes

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood realizó la 77ª entrega de los premios Globo de Oro a lo mejor del cine y la televisión. La ceremonia contó con la conducción del humorista británico Ricky Gervais, desde el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

Cabe destacar que 1917 fue la gran sorpresa y la ganadora de la noche. El largometraje que retrata la vida de dos jóvenes soldados británicos a los que se les encomienda una misión imposible en la Primera Guerra Mundial fue reconocida como la mejor película en drama y su director, Sam Mendes, se llevó la estatuilla en su terna. De esta manera, se impuso ante figuras de la talla de Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once upon a time in Hollywood) y Todd Phillips (Joker)

Por su parte, Joaquin Phoenix fue el mejor actor en drama por su trabajo en Joker; y Renée Zellweger hizo lo propio en la categoría femenina, a raíz de su destacada participación en Judy.