La pandemia de COVID-19 está dejando a la gente sin trabajo, ralentizando muchas industrias y provocando el cierre de empresas. Pero al mismo tiempo, un capítulo incierto en la historia económica de Estados Unidos puede brindar oportunidades para las personas que buscan un nuevo comienzo o un aterrizaje suave.

Casi la mitad de los propietarios de pequeñas empresas en los EE. UU. Tienen 65 años o más y un buen número está considerando vender su negocio en lugar de invertir sus recursos y energía en recuperarse de la recesión. Pero, ¿no es una recesión económica un momento inoportuno para vender un negocio?

No necesariamente, dice Terry Monroe (www.terrymonroe.com), fundador y presidente de American Business Brokers & Advisors (ABBA) y autor de Hidden Wealth: The Secret to Getting Top Dollar for Your Business.

“Algunos piensan que debido a los tiempos difíciles que atraviesan muchas empresas, no podrían obtener un precio de venta razonable”, dice Monroe. “Y les preocupa tener que retrasar la jubilación durante varios años debido al COVID-19. Pero la realidad es que hay muchas personas, incluidos los desempleados, que buscan reinventarse y tener la oportunidad de administrar su propio negocio. Los inversores con mucho dinero siempre están buscando buenas oportunidades.

“Los baby boomers que poseen muchos de estos negocios están agotados y quieren salir. Pero los propietarios de pequeñas empresas, en general, a menudo no se dan cuenta de todo lo que se requiere para lograr una venta exitosa. Si se hace de la manera correcta, la venta puede hacer que los propietarios se vayan sintiendo que obtuvieron un buen valor por todo lo que invirtieron en su negocio”. Monroe dice que los propietarios deben pensar en los siguientes factores al considerar poner su negocio en el bloque:

Pregúntese por qué. “Vender una empresa puede ser inicialmente una consideración emocional, pero hay que profundizar en la realidad de por qué quieren vender y por qué tendría sentido”, dice Monroe. “El agotamiento es una razón común. Si está afectando la salud o el desempeño de la empresa, es hora de salir. Otro factor común es la incapacidad de expandirse cuando sea necesario: el propietario no quiere incurrir en la deuda adicional en relación con su edad”. Otras razones por las que los propietarios deciden salir, dice, incluyen la falta de un plan de sucesión familiar, demasiada interrupción en la industria en particular y chocar con un muro en términos de rentabilidad.

Forme un equipo profesional. “El proceso de venta es muy estresante”, dice Monroe. «Puede gestionar eso reuniendo un equipo de profesionales que lo guiará». El equipo debe incluir un contador, un especialista en fusiones y adquisiciones y un abogado, en ese orden, dice. “Oirás a los dueños de negocios alardear del dinero que ahorraron en tarifas porque ellos mismos hicieron las negociaciones, cuando en realidad terminaron dejando cantidades considerables de dinero sobre la mesa”, dice Monroe.

Sepa si está vendiendo demasiado bajo. ¿Cómo saber si está vendiendo demasiado bajo? Investigue antes de decidir vender su negocio. “Descubrir el precio de venta de una empresa como la suya en el mercado no será muy difícil en la era de Internet”, dice Monroe. “Al final, debe consultar con un profesional que comprenda su industria y pueda proporcionar datos para encontrar el valor de su negocio en el clima actual. No se concentre demasiado en el precio. En lo que debe concentrarse es en cuánto pondría en su bolsillo cuando se complete la venta”.

“Vender un negocio implica pensar mucho y realizar mucho trabajo con un cronograma desconocido”, dice Monroe. «Pero hacerlo bien puede llevar a la recompensa que uno merece».