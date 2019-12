32 migrantes de libia, fueron trasladados a Italia luego de haber sido rescatados por el ‘Alan Kurdi’

Este día 32 migrantes de libia, fueron atracados por la Organización no Gubernamental, Sea Eye, en el puerto de siciliano Pozzallo.

Entre ellos se encuentran diez menores y cinco mujeres; una en estado de embarazo. Los migrantes fueron rescatados por el ‘Alan Kurdi’ y, ya se encuentran en Italia.

Además, el desembarco de los pasajeros fue autorizado el sábado por la noche, por el ministerio del Interior italiano, tras comprobarse las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, quienes esperan ser reubicados.

Julian Pahlke, responsable de comunicación de la ONG, consideró que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tiene que levantar las fuertes sanciones a las ONG y, Europa tiene que apoyar a Roma con un mecanismo justo y solidario, señaló.

We are relived that the #ALANKURDI is allowed to dock in #Pozzallo.

A fast disembarkation must not be the exception, but the normal case.#Conte needs to lift the high penalties for NGOs while Europe has to support Italy with a fair and solidary mechanism. pic.twitter.com/t8xAdk5xYk

— Julian Pahlke (@J_Pahlke) December 29, 2019