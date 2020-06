Aislinn Derbez siempre ha sido muy importante el autoconocimiento de sus emociones y la forma en cómo procesarlas en medio de momentos de crisis. De hecho, la guapa actriz ha dedicado gran parte de su tiempo al trabajo de sus sentimientos y emociones, y ha querido compartir con sus seguidores algunos consejos útiles que les ayuden a travesar por los momentos de crisis de una forma más fácil y llevadera, como por ejemplo, cuando alguien te rompe el corazón, un sentimiento que la misma Aislinn reconoció como uno de los peores dolores que el alma pueda experimentar.

Durante una charla virtual que mantuvo con la escritora Lina Holtzman, la actriz se abrió de capa y habló de la forma en la que ha hecho frente a momentos como una separación o una ruptura amorosa, algo que incluso describió como un duelo parecido o incluso peor que el que se vive cuando una persona muere. “No hay cosa que te pueda doler más, que te rompan el corazón. Yo creo que a veces más doloroso que te deje una pareja o un noviazgo que estabas super enamorada, que cuando muere alguien”, dijo la actriz de forma muy sincera y ante la aprobación de su interlocutora.

La actriz contó que, al contrario de lo que mucha gente cree, para ella es muy importante vivir el dolor en el momento en el que están ocurriendo las cosas y cómo lo estás sintiendo, dejando de lado la compasión por ti mismo y dejando salir las lágrimas, un proceso que ella describió como sanador. “Creo que en un corazón roto, la cosa más sanadora que puede haber es de verdad, dejar que te duela, en lugar de estar buscando y pensando: ‘de qué manera voy a hacer para que el otro regrese conmigo, para que me vea, para que se dé cuenta de lo que sí soy…’”, explicó.

Aislinn comentó por mucho que pueda doler en el momento, cuando se acepta el dolor y se vive como es, es más fácil y rápido superar el trago amargo, contrario a lo que ocurre cuando evitas a toda costa hablar de lo que te ocurre o te afecta, pues tarde o temprano tendrás que enfrentarlo como es. “Si me abro a la herida, si me abro al dolor y dejo que me duela mucho más, se va muy rápido”, dijo convencida. “Yo soy de las que dice: ‘¡ah! ¿esto me duele?, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él… lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita y voy a dejar que me duela y voy a llorar, y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela. Porque si lo hago ahorita en una semana ya no lo voy a sentir”, comentó la actriz.

La hija de Eugenio Derbez aseguró que enfrentar las situaciones difíciles y aceptarlas como parte del proceso de sanación, siempre te ayudará a enfrentarlas con fuerza y a salir más rápido de las mismas, y sin evadirlas. “La gente cree que si lo hace ahorita y le duele y siente que se va a morir, entonces lo va a seguir sintiendo toda la vida, y es al revés. Entre más rápido lidies con ese dolor, es impresionante como se va, o sea de repente te das cuenta que en un mes vuelves a ver todas esas fotos y dices: ‘ay que lindo era, que buen momento’ y lo valoras y le das su lugar. Pero mientras lo sigas evadiendo… te puede durar toda la vida”, señaló.