Al menos dos fallecidos en explosión que estremeció a Houston

Al menos dos personas perdieron la vida en la explosión de hoy en una zona industrial en el noroeste de Houston, confirmó el Departamento de Bomberos de la localidad.

Ground zero from today’s explosion. Please keep our community in your prayers. #RelationalPolicing pic.twitter.com/B3ZjKy5d7F

Se reporta al menos una persona herida por cristales rotos que fue llevada a un hospital, dijo el capitán de bomberos de Houston, Oscar García, en declaraciones publicas, además que 18 personas se han acercado a los hospitales, por lesiones menores.

Local hospitals indicate 18 people have self-reported to ER's complaining of minor injuries associated with the explosion on Gessner such as breathing problems and cuts. Health Department tests show there is no indication of any air quality concerns.

— Houston Fire Dept (@HoustonFire) January 24, 2020