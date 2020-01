Alcalde de Los Ángeles anuncia públicamente su apoya a Joe Biden

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, apoya la candidatura presidencial del exvicepresidente Joe Biden.

“Joe Biden es un amigo personal cercano que ha sido un socio increíble en el progreso de Los Ángeles”, comienza el mensaje del demócrata que destaca la unidad que formaron para impulsar el salario mínimo de $15 dólares, además de colocar a la ciudad en el foco mundial para negociaciones climáticas que derivaron en el Acuerdo de París.

“Los demócratas tienen la bendición de tener un abanico de candidatos extraordinario, pero nunca olvidaré lo que Joe Biden ha hecho por mi ciudad y nuestra nación”, indicó. “Necesitamos a Joe Biden para unir a nuestra nación y al mundo durante estos tiempos de división y peligrosos”.

Proud to endorse @JoeBiden for president. He's a close friend who has been an incredible partner in delivering progress for L.A. — on climate, #RaiseTheWageLA and more. We need him to bring our nation and world together during these divided and dangerous times. pic.twitter.com/fVRDazM86o

— Eric Garcetti (@ericgarcetti) January 10, 2020