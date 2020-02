Los médicos de la American Family Care (AFC), dio inicio a esta campaña para asegurarse de que las personas entiendan que la gripe, el virus estomacal o incluso el resfriado común no son coronavirus.

“La gente viene a nuestras clínicas preocupados de que puedan contraer coronavirus y nos sentimos obligados a detener la histeria y educar con hechos sobre la ficción”, expresó el Dr. Benjamin Barlow, director médico de American Family Care, la red de atención médica líder de la nación con un local clínica.

Datos de la “Campaña de educación sobre el coronavirus”

¿QUÉ ES CORONAVIRUS?

Es un brote de enfermedades respiratorias causadas por un nuevo coronavirus identificado por primera vez en Wuhan, China, se han producido miles de casos confirmados en China, incluidos casos fuera de Wuhan. Se han identificado otros casos en un número creciente de ubicaciones internacionales, incluido Estados Unidos.

¿PUEDO CAPTURAR CORONAVIRUS?

Probablemente esté seguro y tenga muy pocas posibilidades de contraer el virus a menos que haya estado en contacto cercano con alguien que tiene el coronavirus.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas pueden ser resfriados o parecidos a la gripe, incluida la tos, posiblemente con fiebre y dificultad para respirar. Algunos experimentarán náuseas, vómitos o diarrea. La mayoría puede recuperarse en unos pocos días, pero algunos con sistemas inmunes debilitados, como los jóvenes o los ancianos, pueden desarrollar una infección grave, como bronquitis o neumonía, puede llegar a ser mortal.

¿ES ESTA UNA AMENAZA DE SALUD AMERICANA GRAVE?

Actualmente, la gripe es una amenaza mayor para la salud en los EE. UU. Que el coronavirus. La gripe mata a aproximadamente 35,000 estadounidenses cada año, más que cualquier otro virus.

¿CÓMO SE PROPAGA EL CORONAVIRUS?

Los funcionarios de salud creen que se propaga a través de grandes gotas al toser o estornudar que pueden afectar a personas a una distancia de hasta seis pies.

¿CÓMO DETENEMOS QUE EL VIRUS SE DISPARE?

Seguir los mismos pasos que tomaría para prevenir cualquier virus. Lavarse las manos regularmente, cubra la tos y los estornudos con el codo, no tocarse los ojos, la nariz o la boca, manténgase alejado de las personas que tienen goteo nasal o que están tosiendo o estornudando.

¿DEBO VIAJAR A CHINA?

Los funcionarios de salud recomiendan que los estadounidenses eviten todos los viajes no esenciales a China. Los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. Han emitido su Advertencia de viaje más alta: un nivel 3.

¿FUNCIONAN LAS MÁSCARAS FACIALES PARA DETENER EL VIRUS?

Las mascarillas no pueden doler, pero la mayoría de las personas no las usan de manera constante o lo suficientemente ajustadas como para cubrir completamente la nariz y la boca, de modo que las gotas aún puedan extenderse. Si se usan correctamente, las máscaras pueden evitar la propagación de gotas en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y evita que te toque la cara. Sin embargo, los funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. No recomiendan máscaras faciales porque en este momento el coronavirus no es una amenaza inmediata para nadie que no haya entrado en contacto con alguien con el virus.