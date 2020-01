AMLO pide unidad en México

Durante una visita para dialogar con los pueblos náhuatl y otomí, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos y en especial a los tlaxcalenses a unirse por el bien del país.

En la visita, los habitantes de náhuatl y otomí denunciaron que en el estado no se respetan las libertades sindicales, en ese sentido, AMLO dijo “es importante la unidad, todos juntos, las autoridades comunitarias, municipales y el gobernador de Tlaxcala, debemos ir todos juntos, a ver, no quieren la unidad con justicia, con democracia, con diálogo y con respeto, eso es, a ver, que levante la mano quien no quiera unidad”.

Luego de ello, el gobernador del lugar tomó la palabra y en ese momento, un grupo de personas se levantó de sus asientos y mostró pancartas con las leyendas “el secretario de salud en Tlaxcala no respeta la libertad sindical”, “Pedimos que se respeten los derechos sindicales en Tlaxcala”. Por lo que Obrador expresó “quiero comentarles, veo que en Tlaxcala hay alguna inconformidad porque somos libres, también les diré algo, fíjense que me llevo bien con el gobernador de Tlaxcala, y les digo algo porque mi pecho no es bodega, creo que debemos unirnos”.

En suma, AMLO se comprometió vigilar y apoyar a los pueblos indigenas en materia sanitaria, educativa y agraria.