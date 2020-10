Redacción: Maricela Sorto

“Earnin” es una aplicación móvil financiera que busca ser una opción tecnológica para poder acceder a su sueldo antes del día de pago, “El objetivo es acceder a tu pago a medida que vas trabajando, y es una manera de cubrir gastos de emergencia antes del día de pago”, explicó al medio la directora de la empresa, Florencia Sosa.

La nueva aplicación creada por Ram Palaniappan, permite a los clientes de la entidad acceder a su pago a medida que trabaja, ayudándolos a no incurrir en gastos en préstamos cuando necesitas dinero para alguna emergencia, pues lo que sacas en la aplicación es dinero ganado por ti.

“La aplicación te deja ver cuando dinero vas acumulando a medida que vas trabajando” añadió Florencia.

La App la puedes descargar en la Google Store o en la Apple Store, y es muy fácil de usar, “una vez que descargas la aplicación, uno puede registrarse, conectarla con su banco y de ahí puedes acceder a una variedad de productos que te ofrecemos”

Otro aspecto por destacar es que el uso de la aplicación es totalmente gratis, no hay prestamos, tarifas obligatorias ni costos ocultos, depende del usuario cuanta propina quiere dar por el servicio prestado.

“Mucha gente nos pregunta esto es un préstamo, y la verdad es que no, no es un préstamo, nosotros no estamos registrados como prestamistas, nosotros no mandamos a collections a nadie, nosotros no pedimos social security para poder hacer este intercambio, lo único que pedimos una vez que vos hayas sacado tu dinero, si nos querés pagar algo es lo que deseas, es como una propina que puede ser cero hasta $14”

Asimismo, Florencia nos comentaba que cuentan con algo que ha unido más a los usuarios, pues si tú no puedes dejar propina, porque no te sobro nada, alguien más sin conocerte puede cubrir tu propina, entonces la aplicación te avisa que esa persona ya la cubrió y te sugiere que le envíes un mensaje de agradecimiento.

Además, una de las nuevas ofertas que te ofrece la plataforma es “Tip Yourself” una opción que te permite ahorrar dinero, “Esta nueva herramienta te permite ahorrar, pero no es ahorro, ahorro, vos te pones una meta, puede ser grande o pequeña, pero el concepto es vos te das una propina a vos misma, por ejemplo, un día vos te sentís orgullosa de algo que hiciste y te premias”, nos comentó Sosa.

También te ofrece un tercer producto que te ayuda a negociar tus cuentas de salud “Te ofrecemos un sistema donde nosotros te ayudamos a llamar a los distintos proveedores e instituciones y negociar tus billes y en general logramos bajar tus billes en un 30%, 40%, y también al final de eso tenes la opción de dejarnos una propina, tampoco te cobramos nada por el servicio.”

Finalmente, nos comentaron que la plataforma es totalmente confiable, pues aseguran que velan por la privacidad y seguridad de los datos de cada uno de sus clientes.

Si quieres conocer más sobre esta app visita la página web https://www.earnin.com/