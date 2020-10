Alrededor de 76 personas fueron arrestadas por vandalismo, reunión ilegal y desobediencia durante la celebración del campeonato de la NBA ganado por Los Ángeles Lakers en las afueras del Staples Center, así lo informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Las autoridades del condado habían hecho un llamado a los fanáticos del equipo para que evitaran congregare en caso de ganar por el riesgo de propagar el coronavirus entre los asistentes, pero las recomendaciones fueron ignoradas por los fanáticos.

Al menos 30 edificios fueron afectados por vandalismo, 8 policías y al menos dos manifestantes resultaron heridos, durante la celebración la noche del domingo.

Last night’s largely peaceful celebration in Downtown LA of the Lakers championship turned into confrontational, violent & destructive behavior.

Latest details:

76 arrested

30+ buildings damaged

8 officers injured

2 injured by less lethal munitions fired by our officers pic.twitter.com/BZ2nYWHz3c

— LAPD HQ (@LAPDHQ) October 12, 2020