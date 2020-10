El arzobispo de Durango en México Faustino Armendáriz Jiménez dio positivo a coronavirus, por lo que ha tomado la determinación de ponerse en cuarentena, así lo informó la Arquidiócesis de Durango a través de un comunicado.

«En esta ocasión me dirijo a ustedes con profundo pesar, pero con la confianza puesta en el señor para comunicarles que me he realizado la prueba clínica para la detección de Covi-19 la cual ha arrojado un resultado positivo. Por tal motivo, inmediatamente he tomado la decisión de ponerme en cuarentena”, dijo el arzobispo.

Asimismo, Armendáriz Jiménez añadió “me encomiendo en sus oraciones y pido a María Santísima, Auxilio de los cristianos, me asista con su protección maternal y me ayude a vivir con ojos de fe este tiempo de enfermedad”.

De acuerdo con el comunicado también se dio a conocer la suspensión de algunas actividades programadas para este mes, como lo es la celebración eucarística de imposición de Palio Arzobispal que estaba próxima a celebrarse el lunes 12 de octubre, la cual será pospuesta a una nueva fecha que se informará a su debido tiempo.

