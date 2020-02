La astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra luego de haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y batió así el récord femenino de permanencia en el espacio.

There is truly no place like our home: Earth. After 328 days in space, @Astro_Christina has returned. #CongratsChristina pic.twitter.com/tru74ExEkV — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 6, 2020

La cápsula Soyuz con Christina Koch, de la NASA, y sus colegas a bordo, el italiano Luca Parmitano de la Agencia Espacial Europea y el cosmonauta ruso Alexandre Skvortsov, aterrizó en las estepas de Kazajistán, en Asia Central, tras un vuelo de tres horas y media.

“El aterrizaje se llevó a cabo como estaba previsto y la tripulación se siente bien”, felicitó el jefe de la Agencia espacial rusa (Roskosmos), Dimitri Rogozin, en un mensaje en la red social Twitter.

One more day.@Astro_Christina returns to Earth tomorrow after 328 days aboard the @space_station, earning the record of longest single spaceflight by a woman. 👩‍🚀 Coverage of her departure begins at 9 pm ET tonight. Learn more and watch live: https://t.co/ey9LkPBtyc pic.twitter.com/di8j9n6axA — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 5, 2020

Christina Koch, de 41 años, permaneció a bordo de la ISS 328 días, con lo que bate el récord anterior, que estaba en manos de Peggy Whitson, una veterana del espacio estadounidense.

LIVE NOW: Landing coverage continues as we say #CongratsChristina to astronaut Christina Koch for a record-breaking mission in space lasting 328 days. Tune in to see crew members being welcomed home after landing back on Earth at 4:12am ET: https://t.co/IazhyehXM0 — NASA (@NASA) February 6, 2020

El 28 de diciembre de 2019, Koch pasó su 289 día en el espacio, mientras que su compatriota solo estuvo 288 días seguidos.

Esta ingeniera estadounidense ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Meir, una bióloga marina.

La primera mujer en volar al espacio fue la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova. Su vuelo en 1963 sigue siendo la única misión espacial realizada por una mujer en solitario.

✨ “We have a responsibility to the people that we represent up here, to carry people’s dreams into space with us.” –@Astro_Christina ✨ Thank you Christina Koch for fulfilling the dreams of scientists, by being their eyes and hands aboard the @Space_Station. pic.twitter.com/8aKIiv4s5P — ISS Research (@ISS_Research) February 3, 2020

Desde el comienzo de los lanzamientos a la ISS, Rusia solo ha enviado hombres al espacio, con la excepción de Elena Serova en 2014.