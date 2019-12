Autoridades de California desactivaron alerta Amber por secuestro de una menor

Una menor fue secuestrada por su madre, así lo dieron a conocer las autoridades de California.

Con lo anterior, la Patrulla de Carreteras de California (CHP), buscaron a la menor por varios condados en el sur de California; además la policía de Garden Grove emitió la Alerta Amber para Christina Lujan de 39 años y Josephine de 3 años, durante esta tarde

Las autoridades mencionaron que Lujan debe considerarse armada y peligrosa, y ha sido descrita como de 5 pies 4 pulgadas de alto, 135 libras, con cabello castaño y ojos marrones; mientras que la menor cumple con características como 3 pies 3 pulgadas de alto, 45 libras, con cabello castaño y ojos marrones. Sin embargo, las autoridades desactivaron la alerta luego de unas horas, ya que la menor fue localizada y su madre ha sido capturada.

**This AMBER Alert has been deactivated. The child was located and the suspect was taken into custody.** https://t.co/oEB22K4Frl

— CHP – Alerts (@CHPAlerts) December 28, 2019