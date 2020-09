Avianca Holdings S.A. presenta moción ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, solicitando aprobación de financiación de Deudor en Posesión («DIP») por un total de aproximadamente US$ 2.000 millones, la financiación, estructurada en dos tramos, incluye aproximadamente US$ 1.200 millones en recursos frescos.

Más de 100 financistas participan en el Tramo A Senior Garantizado, por un total de aproximadamente US$ 1.300 millones. Este total incluye US$ 880 millones en recursos frescos (US$ 590 millones provistos por nuevos inversionistas institucionales, y US$ 290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023), además de aproximadamente US$ 408 millones entre refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones.

Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$ 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP, además de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán US$ 722 en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo US$ 386 millones de refinanciación de préstamos preexistentes).

La Compañía. Asimismo, presentó una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (el «Tribunal») solicitando la aprobación de dicho financiamiento.

Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, expresó: «Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales”.

“Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable. Asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP. Hemos reanudado las operaciones en la mayoría de nuestros mercados domésticos y planeamos agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas”, dijo el CEO de Avianca Holdings.

Se espera que la financiación DIP, incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de ciertas adquisiciones sea de aproximadamente US$ 2.000 millones, incluyendo un Tramo A Senior Garantizado de US$ 1.270 millones y un Tramo B subordinado de US$ 722 millones. El financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$ 1.217 millones de recursos frescos, distribuidos US$ 881 millones en el Tramo A y US$ 336 millones en el Tramo B.