Aumentan a 56 el número de personas afectadas tras el incidente del avión que ayer tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y arrojó combustible sobre al menos tres escuelas locales, informaron autoridades estadounidenses.

El avión, que pertenece a la compañía Delta, despegó del aeródromo con 149 pasajeros a bordo rumbo a China, pero se le presentó una emergencia y tuvo que regresar rumbo al aeropuerto.

Las imágenes difundidas por televisiones locales muestran al avión volando bajo y arrojando chorros de combustible, los cuales cayeron en escuelas de la localidad de Cudahy, en el sureste del Condado de Los Ángeles.

UPDATE***

All PTs below evaluated by FF and released w/ minor inj-denying xport to hosp.

Park Ave Elem #Cudahy

31 patients (20 children & 11 adults) |

Tweedy Elem #SouthGate

6 patients |

Graham Elem #FlorenceGraham

1 adult patient |

San Gabriel Elementary #SouthGate 6 patients

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 14, 2020