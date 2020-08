El Club español Barcelona despidió el lunes al técnico Quique Setién, tres días después de la derrota de 8-2 ante el Bayer Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo cual sería el primer paso, al que el equipo llamó una “amplia reestructuración”.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020