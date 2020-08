Los demócratas nominaron formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial, y los líderes del partido, una nueva generación de políticos y votantes en cada estado se unieron a una convención virtual para enviarlo a la campaña electoral general para disputar la Casa Blanca al presidente Donald Trump.

“Gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo Biden desde Delaware tras el recuento final de delegados amasados durante las primarias, casi el triple que su rival más tenaz, el senador socialista Bernie Sanders.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention

