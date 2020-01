Asambleístas estatales presentaron en el Colegio del Este de Los Ángeles la medida AB 1862, una propuesta que ayudaría económicamente a miles de estudiantes de California ya que complementaría financieramente la educación de miles de personas que no logran terminar sus carreras debido a la falta de fondos.

Interviewing with @TELEMUNDO52 about my #AB1862 to increase access to a debt-free college education! #AD53 #ab1862 #freecsu pic.twitter.com/gIbEJg6qdZ

