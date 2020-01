California busca ser el primer estado en EUA en tener su propia marca de medicamentos

El gobernador de California, Gavin Newsom presentó una propuesta para convertir al estado en el primero de Estados Unidos en contar con su propia marca de medicamentos genéricos a costos asequibles.

La medida, desglosada en el presupuesto del estado dorado, les permitiría a las autoridades estatales negociar contratos con manufactureros de medicamentos para producir ciertos tipos de medicinas a nombre de California, con lo que prevén que aumente la competencia entre compañías y bajen los precios en el estado.

We need to lower the cost of prescription drugs — and the greedy pharmaceutical companies are going to fight us at every turn.

So we’re proposing to create our OWN prescription drug label.https://t.co/sPg7i1v0Ss

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 10, 2020