Legisladores de California rechazaron lo que habría sido la primera prohibición de su tipo en tratamientos médicamente innecesarios para bebés nacidos con genitales ambiguos o conflictivos.

La medida habría prohibido todos los procedimientos para niños intersexuales de 6 años o menos, a menos que la Junta Médica de California los considere médicamente necesarios.

El senador estatal Scott Wiener, un demócrata de San Francisco que escribió la medida, lo calificó como un problema de derechos civiles y dijo que el proyecto de ley “garantizaría que las personas nacidas intersexuales puedan tomar sus propias decisiones sobre su salud y su identidad de género. de que otras personas tomen esas decisiones quirúrgicas irreversibles para ellos”.

Today, the Senate Business & Professions Committee voted down our legislation to protect #intersex babies from medically unnecessary genital surgery, #SB201. I’m deeply disappointed but determined to push forward on this critical civil & human rights issue.

We’re not giving up.

— Scott Wiener (@Scott_Wiener) January 13, 2020