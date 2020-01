El juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzará el próximo martes, afirmó el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, luego de que los representantes demócratas de la Cámara Baja formalmente aprobaran el envío de los cargos aprobados hace casi un mes.

Tune in as House impeachment managers deliver the articles of impeachment against President Trump to the U.S. Senate. #DefendOurDemocracy https://t.co/zYOqfBQiZi

Trump se encuentra acusado de abusar su poder al presionar a Ucrania para investigar al candidato presidencial demócrata Joe Biden, potencial contrincante de Trump en las elecciones que tendrán lugar a finales de este año, y por obstaculizar las investigaciones iniciadas por el Congreso una vez comenzado el proceso investigativo.

Al igual que sucedió cuando se votaron los cargos, el apoyo a su envío al senado estuvo dividido casi en su totalidad según la afiliación partidaria de los representantes: fueron 228 a favor y 193 en contra. Solo un demócrata, Collin C. Peterson, del estado de Minnesota, se manifestó en contra de la decisión.

With my signature, the two articles of impeachment against President Trump will make their way to the Senate. #DefendOurDemocracy https://t.co/VV2KS6ekl4

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020