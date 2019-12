Canciones que no deben faltar en esta navidad

La navidad es tiempo para compartir y disfrutar en familia, además de valorar y agradecer por lo que tenemos, principalmente de las pequeñas cosas como las risas, la comida y la música, que no puede faltar en estas fiestas de fin de año.

La música de esta temporada es única, muchos se animan a bailar una que otra canción, por ello te comentamos algunas canciones que no pueden faltar en estas fechas. Mariah Carey estrenó en 1994 la famosa canción “All I want for christmas is you”, la cual se ha vuelto un himno para muchas personas.

Otra canción que no debes de dejar de escuchar es el “Jingle Bell Rock” estrenada en 1957 por Bobby Helms; claro tampoco pueden faltar las tradicionales cumbias de Anicito Molina o las canciones Los Hermanos Flores, no importa el lugar, las fiestas son mejores llenas de amor de familia y música ¿Cuál es tu favorita?.

Por: Josué García