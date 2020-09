Carmen Santos nació el 18 de marzo de 1959, vivió en Comerío, Puerto Rico, con sus padres, ocho hermanos, su abuela y un tío materno. Tiene un grado asociado en ciencias sociales. Estudió en el Puerto Rico Junior College, Recinto de Río Piedras. En 1989 llegó a Estados Unidos con una maleta llena de sueños, que sus hijos tuvieran una buena educación universitaria y buenos empleos. Y lo logró, los llevó por un buen camino. Hoy en día vive en Massachusetts, tiene tres hijos, una nieta y un marido maravilloso.

Carmen abrió su vida y cuenta sobre su sufrimiento, con una escritura sincera y armoniosa relata su sufrimiento a manos de una enfermedad, Carmen nos comenta:

«En esta lectura les voy analizando cómo sufrí por años, con dolor en mis tendones, sin tener ninguna salida. Al cabo de los años el dolor se iba apoderando de mí y no había ninguna respuesta. No podía salir de ese laberinto en el cual me encontraba. Ya era en diferentes partes de mi cuerpo, hasta que mi doctor me preguntó cuáles eran los lugares que tenía más dolor, le expliqué y me dijo que era fibromialgia. Los lugares que yo le indicaba, científicamente, los médicos le llaman los puntos de la fibromialgia, condición que no tiene cura y ataca más a las mujeres que a los hombres»

El maravilloso libro de Carmen Santos, “La Sombra de la Fibromialgia” ofrece conocimiento y claridad sobre esta enfermedad, proporcionando esperanza y determinación para vivir de una manera equilibrada con este padecimiento puede adquirir el libro en cualquier tienda de libros o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.