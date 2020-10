Los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo celebraron el día de ayer su primer año de casados dedicándose publicaciones románticas en sus redes sociales.

Fue a través de Instagram que el colombiano le expresó su amor a su esposa escribiendo: “¿Un año ya? No puedo creerlo amor mío, se me pasó volando. Dicen que cuando el tiempo no marca es porque eres completamente feliz y no eres dependiente de él”.

“Gracias por este primer año princesita, un año diferente para todo el mundo por lo que la humanidad está viviendo, pero fue una prueba que superamos y nos hizo más unidos y fuertes, consolidó muchas metas y sueños que traíamos y ahora estamos haciendo realidad cómo el gran equipo que somos”, continuó.

Por su parte Villalobos también le dedicó unas palabras a su compañero de vida “Gracias Dios por este primer año tan maravilloso de casados, te volvería a elegir mil veces mi amor. Que el amor triunfe por encima de todo”, escribió.

Asimismo, agradecieron a sus fans por el apoyo que les brindan y por felicitarlos por su aniversario.