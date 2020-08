Un centro turístico naturista en la costa mediterránea de Francia ordenó a los nudistas que usen mascarillas y practiquen el distanciamiento social, debido a un brote en las infecciones por coronavirus, así lo dijeron el lunes las autoridades sanitarias de la región de Occitania.

Según las autoridades, las pruebas demostraron una tasa de infección del 30% en personas que habían visitado Village Cap d’Agde promocionado como un pueblo para naturistas y libertinos, lo cual es más de cuatro veces superior que la tasa del 7% registrada en otras personas en el área que no habían visitado el centro, agregaron.

El director general de la autoridad sanitaria, Pierre Ricordeau, dijo que el distanciamiento social probablemente no había sido suficientemente respetado en el centro; “Hay infecciones en todas partes, incluso entre personas que no son libertinas. El mensaje es el mismo para todos: use una mascarilla, lávese las manos y practique el distanciamiento social, sea o no libertino”, agregó.

Hasta el momento, Francia reporta más de 248 mil casos de coronavirus, un total de 85, 524 personas recuperadas y más de 30,000 personas fallecidas a causa de esta enfermedad.