“Chicharito” Hernández se va a Los Ángeles Galaxy de la MSL

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue traspasado por el Sevilla a Los Ángeles Galaxy de la MSL estadounidense, informó este martes el club sevillista.

Chicharito participó en quince encuentros y anotó tres goles en su etapa en el Sevilla, club al que llegó el pasado verano procedente del West Ham United inglés, aunque no ha contado con regularidad para el entrenador sevillista, Julen Lopetegui.

The city full of stars is getting another one. ⭐ pic.twitter.com/dxObcVtrrE

— Major League Soccer (@MLS) January 21, 2020