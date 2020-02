Se anuncia un plan excelente para los empleados de algunas empresas, y es que Delta Air Lines, tiene planes para pagar un récord de US$ 1.6 mil millones en ganancias compartidas a sus 90,000 empleados, el equivalente a aproximadamente dos meses de pago para cada uno de ellos, pero, la gran parte negativa de ello es que algunos de los trabajadores que no se pueden permitir bonos tan lujosos, lo envidiaran, aunque en lo particular, CEO de First Resource Inc., una empresa de gestión de asociaciones especializada en redes de fabricación, puede hacer para aumentar la moral de los empleados y, al mismo tiempo, reducir las probabilidades de que sus mejores trabajadores busquen empleo en otro lugar, dice Troy Nix, un orador motivador, empresario y autor de Eternal Impact: Inspire Greatness in Yourself and Others.

De hecho, un estudio de Randstad en EE. UU. Sobre: ¿por qué los trabajadores se separan de los empleadores?, informó que, algunas de las razones más frecuentemente citadas incluyen: disgusto con sus supervisores directos; sienten que sus compañías consideran que las ganancias o los ingresos son más importantes que la forma en que se trata a las personas; no hay suficientes oportunidades de crecimiento para ellos; sus compañías no hacen el mejor uso de sus habilidades y destrezas; la cultura laboral es tóxica; o sus departamentos tienen poco personal.

Ahora bien, Nix señala que las bonificaciones o aumentos salariales, si bien son deseables, no resolverían ninguno de esos problemas centrales que conducen a la rotación de empleados.

Él dice que algunas soluciones que mantendrán a los empleados satisfechos e incluso entusiasmados con su trabajo incluyen: ayudar a entender el “¿por qué?” de lo que hacen; dar un propósito; brindar apoyo para aumentar su conocimiento y productividad.