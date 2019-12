Condiciones climáticas para el Sur de California

Una tormenta de invierno en el sur de California desde el domingo por la noche hasta el martes por la mañana, son los pronósticos de el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Updated details of #SoCal winter storm Sun night thru Tue morning. Currently, storm is forecast to remain further offshore, resulting in noticeable forecast adjustments. Still potential for further changes in storm track and forecast details next couple of days. #cawx pic.twitter.com/Wb334SE5YI — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2019

La entidad también detalló que se espera la tormenta se mantenga lejos de la costa, lo que dará como resultado ajustes de pronóstico notables, agregaron que hay potencial para más cambios en la trayectoria de la tormenta y los detalles del pronóstico en los próximos días.

The #Grapevine area of Interstate 5 is still open.

Reminder:

Parking on the freeway is dangerous, illegal and will be strictly enforced. pic.twitter.com/7r1i1i1pKA — CHP Fort Tejon (@CHPFortTejon) December 28, 2019

En ese sentido, las autoridades recalcaron que las condiciones de manejo peligrosas son posibles en las montañas y Antelope Valley, incluidas las carreteras heladas y la baja visibilidad en nieve.

Updated Rain Totals for Sun Night thru Tue morning for #SoCal. Storm now forecast to remain bit further offshore, affecting rain totals. Highest totals expected across SLO/SBA counties (0.75"-1.50") with lesser totals Ventura/LA counties (0.25"-0.75") #cawx #larain pic.twitter.com/JMkM9CoiAb — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2019

También se esperan lluvias en los condados de Los Ángeles y Ventura, así como en el área de Santa Bárbara y San Luis Obispo.