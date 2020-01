Horas después de que las autoridades sanitarias informaran del primer caso de coronavirus en California, se confirmó un segundo caso, esta vez en el condado Los Ángeles.

Media Advisory and Press Release- Today at 11am -Public Health Confirms First Case of 2019 Novel #Coronavirus in Los Angeles County Viewhttps://t.co/18xRRdi9KL for more pic.twitter.com/mGjPqjqdLO

— LA Public Health (@lapublichealth) January 26, 2020