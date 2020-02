Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles confirmaron cinco nuevos casos de sarampión y advirtieron sobre una posible exposición en una serie de ubicaciones durante la semana pasada.

Según el Departamento de Salud Pública del condado, los nuevos pacientes son cuatro residentes del condado que estuvieron “expuestos a un visitante internacional, no vacunado, que contrajo sarampión mientras estaba en el condado de Los Ángeles”.

#Measles Exposure Advisory – Public Health Warns of Possible Measles Exposure Locations. Four new cases of confirmed measles in Los Angeles County residents. View https://t.co/f0RlXE3TOx for the various locations. pic.twitter.com/NopKQGN1tk

— LA Public Health (@lapublichealth) February 5, 2020