El sur de California continuará enfrentando los vientos de Santa Ana y temperaturas heladas, lo que ha provocado una serie de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.

The gusty north winds will transition to a Santa Ana wind event impacting mainly Los Angeles and Ventura Counties through Wednesday. Expect gusts to 55 mph over the mountains and 45 mph over the valleys. Downed tree limbs and power lines are possible! #SoCal #CAwx #LAwind pic.twitter.com/LdvyGVlSdh — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 4, 2020

Un aviso de viento estará vigente hoy, hasta las 9 a. m., en el Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica, las montañas de Santa Ana en el condado de Orange y las áreas del interior del condado.

Gusty NE winds will continue tonight, gusts 40-50 mph in the mountains, up to 25 mph elsewhere in LA/VTA Counties. Low windchills again!! #BePrepared #SoCal #CAwx pic.twitter.com/4TWEGoNtj4 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 4, 2020

También estará vigentes, hasta las 3 p. m., en el valle de San Fernando, se esperan vientos de 25-35 mph con ráfagas de 50 mph en las montañas de Santa Mónica en medio de temperaturas de la mañana tan bajas como 31 grados.

Windchill is not a term we use often here in #SoCal, but it was significant early this morning in areas exposed to NE winds – and will be again tonight!! #BePrepared! #Cawx #LAweather pic.twitter.com/cL8ROEuzmP — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 4, 2020

Por su parte, los funcionarios de salud del condado recomiendan las siguientes precauciones para protegerse del frío: