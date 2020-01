El senador por Nueva Jersey (EE.UU.) Cory Booker anunció que suspende su campaña presidencial para las primarias demócratas tras un año de carrera a la nominación.

Cory Booker, quien nunca llegó a estar entre los cinco primeros en las encuestas, abandona semanas antes de que tenga lugar el caucus de Iowa el próximo 3 de febrero, en la que es la primera cita de las primarias demócratas.

La retirada de Booker se produce tras el reciente abandono de la senadora de California Kamala Harris, lo que deja la carrera presidencial demócrata con un solo candidato negro, Deval Patrick, quien entró en el último minuto y tampoco se encuentra entre los preferidos por los sondeos.

Los negros son un bloque demográfico vital para los demócratas en su camino a derrotar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El abandono se produce asimismo después de que por segunda vez consecutiva Cory Booker no se haya clasificado para participar en el próximo debate presidencial de los demócratas que se celebrará mañana en Des Moines (Iowa) a pesar de que había lanzado una campaña publicitaria valorada en 500.000 dólares.

“Con el corazón en la mano comparto la noticia de que he tomado la decisión de suspender mi campaña presidencial”, señaló Booker a través de su perfil de Twitter.

It’s with a full heart that I share this news—I’m suspending my campaign for president.

To my team, supporters, and everyone who gave me a shot—thank you. I am so proud of what we built, and I feel nothing but faith in what we can accomplish together. pic.twitter.com/Fxvc549vlJ

— Cory Booker (@CoryBooker) January 13, 2020