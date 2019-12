Cristiano Ronaldo gana último premio del año

Cristiano Ronaldo se quedó con el último premio del año: Globe Soccer Award, el cual se entrega en Dubai, siendo nombrado mejor futbolista de 2019, por encima de Lionel Messi, Virgil Van Dijk y Mohamed Salah, los otros tres aspirantes al cetro; es la sexta vez que lo obtiene en nueve entregas.

El portugués, de 34 años, decidió inaugurar un nuevo look acompañado por su pareja Georgina Rodríguez y su hijo mayor, Cristiano Junior, el delantero de la Juventus, con un traje blanco y remera negra; en cuanto al peinado se presentó con el cabello corto a los costados y adelante, pero detrás exhibió un pequeño rodete, que venía abonando desde hace semanas.

“Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie más que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar”, dijo CR7 en la ceremonia.

Por otro lado, antes de comenzada la ceremonia en Dubai, Cristiano realizó declaraciones que fuertes: “Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años. En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento”, dijo.

“Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película”, concluyó.

Luego de haberse ido del Real Madrid a la Vecchia Signora, Cristiano ganó dos títulos: la Serie A de Italia y la Supercopa local correspondiente a la temporada pasada.