La exdiputada por el PCN, Cristina López, expresó a través de su cuenta oficial de twitter que “dentro de la fracción del PCN no soy la única que recibió salario sin llegar, hay muchos más”.

López realizó un hilo en twitter la noche del domingo, en donde detalló que no era la única que recibió sueldo sin realizar sus funciones en la Asamblea Legislativa, en respuesta a los señalamientos por la investigación realizada por el medio salvadoreño, El Diario de Hoy. Según la exfuncionaria, fue el ” coordinador de grupo parlamentario quien me solicitó que no llegara a la Asamblea”, asimismo señaló que no es única, de la fracción del PCN, que recibió salario sin llegar, y señaló a cuatro personas en específico: “Cnel Roberto Leiva, ex dipdo Elizardo González Lovo, ex dpdo Dagoberto Marroquín, ex dpdo Rafael Machuca”.

Me veo en la necesidad de venir a Twitter a aclarar ciertas dudas que han surgido: es cierto que tuve que migrar a Estados Unidos, sentía que mi vida corría peligro de seguir en El Salvador. — Cristina López (@cristinaelopez3) January 13, 2020

Por otro lado, también explicó sobre la pieza para “favorecer a Rais”, agregó que el partido recibía dinero por parte de Capres “a través de fundaciones por medio de las cuales se compraba lámina y abono para realizar actos proselitistas”, entre otras acusaciones.

Con lo anterior, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se pronunció a través de twitter y escribió “lo expuesto en esta cuenta (de Cristina López) es grave. Como Fiscalía vamos a investigar y de ser ciertos los hechos, se deducirán las responsabilidades penales que conlleve”.

Lo expuesto en esta cuenta es grave. Como @FGR_SV vamos a investigar y de ser ciertos los hechos, se deducirán las responsabilidades penales que conlleve. https://t.co/FIczpCNoLb — Raúl Melara (@MelaraRaul) January 13, 2020

Finalmente, Cristina invitó a la prensa a investigar más a fondo al PCN “se llevarán muchas sorpresas, yo me hago a un lado y me apartó de ese partido, que se llena la boca diciendo que impulsa la participación femenina, pero continúan con prácticas machistas”, escribió la exparlamentaria.