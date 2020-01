Da inicio el juicio politico contra Donald Trump en el Senado

Da inicio el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el Senado en medio de una fuerte pugna entre la oposición demócrata y los republicanos por las reglas que regirán el proceso.

El jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, introdujo un proyecto de resolución sobre el procedimiento con el que busca excluir la evidencia sobre la investigación en tanto comprime la duración del proceso.

Leader McConnell’s plan for a dark of night impeachment trial confirms what the American people have seen since Day One: the Senate GOP Leader has chosen a cover-up for the President, rather than honor his oath to the Constitution. https://t.co/qPHy84MRhe

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 21, 2020