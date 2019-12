DEA incauta 44 dominios web por venta ilegal de cartuchos para vapeo

La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) junto a la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) anunciaron la incautación de 44 dominios de sitios web de venta de cartuchos de repuestos ilegales para el vapeo. Se trata de cartuchos con THC y otras sustancias adulteradas.

.@DEAHQ and @US_FDA shut down 44 websites advertising illegal vaping cartridges containing THC. Learn more. https://t.co/UZ1bEnbtP1 #OperationVaporLock pic.twitter.com/ZvlS5GcJEq

— DEA HQ (@DEAHQ) December 20, 2019