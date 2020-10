La tormenta tropical Delta se convirtió en huracán el día de ayer en agua del Caribe cercanas a Jamaica y se encuentra rumbo al Canal de Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Por lo que las autoridades mexicanas pronostican que, en México, golpee las costas de Quintana Roo como un ciclón de categoría 3.

De acuerdo con el pronóstico del NHC, se espera que el centro de Delta pase al suroeste de las Islas Caimán el día de hoy en la mañana y se aproxime a la parte noreste de la península mexicana de Yucatán por la noche.

Además se espera un ligero debilitamiento a medida que Delta pase sobre el noreste de la península de Yucatán el miércoles, y luego emerja al Golfo de México y reanude su fortalecimiento.

#Delta become a hurricane, the 9th one of the 2020 Atlantic hurricane season. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for more information. A Hurricane Warning is in effect for portions of the Yucatan Peninsula and Cuba. pic.twitter.com/MSN7jwSu72

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020