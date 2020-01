El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó sobre su preocupación por el aumento de brotes de influenza, con al menos 70 casos de muertes relacionadas con el virus a nivel estatal en lo que va de la temporada, mientras que en todo Estados Unidos se han reportado 4,800 muertes por gripe.

