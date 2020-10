El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard C. informó ayer a través de su cuenta oficial de Twitter que el Ex Secretario de Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Según el tuit escrito por Ebrard decía «He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California».

Asimismo, el secretario posteó otro tuit donde dijo que la Cónsul en Los Ángeles le estará informando las próximas horas de los cargos, “Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto», se lee.

Además antes de la publicación de Ebrard , la periodista Ginger Thomson había emitido un mensaje en el que detalló que la aprehensión ocurrió cuando llegaba a esa nación en un viaje acompañado de su familia, horas después sus acompañantes fueron liberados.

@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.

