Se anuncia concierto benéfico, donde participarán diferentes artistas, de los cuales se pueden mencionar a: Dolly Parton, Lee Greenwood, Lonestar, Collin Raye, T.G. Sheppard, Drew Baldridge, Abby Anderson y más. El concierto The Gift of Music de la Fundación Dustin J. Wells para beneficiar a W.O. Smith Music School y la Fundación Scott Hamilton CARES, contarán con muchos artistas en el escenario del histórico Auditorio Ryman el 30 de enero de 2020 a las 7:00 p.m. Los boletos para The Gift of Music Concert cuestan $100.00 y $ 85.00 (para una vista obstruida), más los cargos por servicios aplicables, los boletos están disponibles en línea a partir de las 10:00 a.m. del viernes 24 de enero. El evento también es el entretenimiento destacado para The Crown Council, un grupo de equipos dentales que se reúnen en Nashville para su 25º evento anual.

Cabe destacar que, la Fundación Dustin J. Wells honra la memoria de un joven muy especial desde el 2008. Después de la pérdida de Dustin Jack Wells en un accidente automovilístico en 2005, su familia y amigos buscaron formas de mantener viva su memoria y permitir que su vida continúe tocando a otros. Se creó un fondo y los dólares recaudados se usan con el único propósito de llegar a otros en honor de Dustin. Dustin J. Wells es hijo del destacado dentista cosmético de Nashville, el Dr. Dennis Wells del Centro de Odontología Estética de Nashville. Desde entonces este concierto ha contado con el apoyo de algunos de los mejores artistas de la música.

Ahora bien, una parte de las ganancias del concierto Gift of Music de este año irá a la Fundación Scott Hamilton CARES, la cual, está establecida como una identidad nacional en 2014, esta organización benéfica se dedica a cambiar el futuro del cáncer mediante el financiamiento de investigaciones avanzadas e innovadoras que tratan el cáncer y ahorran al paciente.

Debido a su fuerte amor por la música, donó a la W.O. Smith Music School es otra forma en que Dustin puede ser recordado, compartiendo el “Don de la Música” con niños desfavorecidos en nuestra comunidad. Con la provisión de instrumentos gratuitos y lecciones de 50 centavos, estas vidas jóvenes pueden continuar cambiando, creciendo y enriqueciéndose en memoria de Dustin.