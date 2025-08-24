DOM inaugura nueva unidad de salud en San Dionisio, Usulután

Día a Día News

ElSalvador–Los habitantes del distrito de San Dionisio, en Usulután Este, ya cuentan con una nueva unidad de salud entregada por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Este es el segundo centro de atención inaugurado en el departamento y el décimo primero a nivel nacional.

La clínica ha sido construida en un área de 2,400 metros cuadrados y está equipada con tecnología de última generación para atender a más de 4,000 habitantes. Según la DOM, el objetivo es acercar los servicios médicos a la población, evitando que deban recorrer largas distancias para recibir asistencia.

Estado de la clínica antes de su remodelación.

El establecimiento dispone de cinco consultorios en áreas de medicina general, odontología, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. También cuenta con salas de curación, vacunación y terapia respiratoria, todas con accesibilidad mediante rampas.

Entre sus instalaciones destacan una sala de espera para 20 personas, áreas de enfermería, administrativas y de mantenimiento, además de servicios sanitarios, incluidos para personas con discapacidad. Asimismo, se habilitó parqueo, ingreso para ambulancias, acceso peatonal y espacios verdes con jardinería y arborización.

La obra incluye la instalación de un nuevo sistema eléctrico, iluminación LED, drenaje, sistema contra incendios y muros perimetrales. Como parte del proyecto, se construyeron 170 metros de calle de acceso a la clínica con superficie de asfalto y cordón cuneta para prevenir inundaciones.

La unidad brindará servicios a la población urbana de San Dionisio y a cantones y caseríos cercanos como Mundo Nuevo, San Francisco, La Soledad, El Mechudo, La Joya, Hacienda Vieja, Cernas, Munguía, La Presa y La Carrera.

En Usulután, la DOM también ha entregado otra clínica en el cantón El Zapote, Jucuarán, donde se renovaron 13 kilómetros de calle rural como parte de Surf City 2. Además, en San Dionisio se han reconstruido más de 2.4 kilómetros de calles en el casco urbano mediante el Plan Nacional de Bacheo y avanza la obra de un puente vehicular sobre el río El Molino, en el cantón Hacienda Vieja.

A escala nacional, la DOM ha inaugurado centros de salud en Azacualpa y Nombre de Jesús en Chalatenango, en Yamabal y Yoloaiquín en Morazán, en San José La Fuente en La Unión y una clínica de hemodiálisis en Tecoluca, San Vicente.

En total, la institución ejecuta más de 75 proyectos en Usulután, entre ellos la renovación de más de 120 calles en la cabecera departamental, la construcción de casas comunales y salones de usos múltiples, además de infraestructura escolar y de salud en distintos municipios.

Nuestra cuadrilla trabajó arduamente para entregar en óptimas condiciones la nueva clínica en San Dionisio y atender a su comunidad 🏥



Cuenta con cinco consultorios especializados:

✅ Medicina general

✅ Odontología

✅ Infecciones respiratorias

✅ Curación

✅ Vacunación y… pic.twitter.com/8LH2xNbupW — Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) August 23, 2025

