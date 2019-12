Donald Trump asegura que sufre “acoso presidencial”

Luego de haberse convertido en el tercer presidente de Estados Unidos en ser llevado a un juicio político en el Senado, Trump arremetió hoy en contra de los demócratas por posiblemente demorar la entrega al Senado de los dos artículos aprobados: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

I got Impeached last night without one Republican vote being cast with the Do Nothing Dems on their continuation of the greatest Witch Hunt in American history. Now the Do Nothing Party want to Do Nothing with the Articles & not deliver them to the Senate, but it’s Senate’s call!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2019