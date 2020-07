Donald Trump, aseguró que el caso por su declaración de impuestos es un »enjuiciamiento político» y que sufre de «acoso presidencial» después de que el Tribunal Supremo del país le ordenara entregar esa documentación a un fiscal de Manhattan.

….for another President. This is about PROSECUTORIAL MISCONDUCT. We catch the other side SPYING on my campaign, the biggest political crime and scandal in U.S. history, and NOTHING HAPPENS. But despite this, I have done more than any President in history in first 3 1/2 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020