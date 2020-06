Donald Trump, celebró su primer mitín, tras reabrirse las actividades en Estados Unidos a causa de la pandemia de COVID19, y llamó a sus seguidores “guerreros” por asistir a pesar de las advertencias sobre los peligros de contagio en grandes multitudes por la pandemia del COVID19.

“La mayoría silenciosa es más fuerte que nunca antes”, aseguró Trump, prometiendo que “dentro de cinco meses” va a derrotar “al ‘Dormilón’ Joe Biden” en las elecciones presidenciales de noviembre.

Sin mascarillas visibles, miles de personas celebraron en Tulsa a Trump en su primer acto campaña tras meses de distanciamiento social.

Horas antes de que comenzara el mitin, la campaña para la reelección del presidente Donald Trump confirmó que seis de los trabajadores implicados en el evento político dieron positivo por COVID19.

