El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó los detalles del conocido como “Acuerdo del siglo”, su propuesta para intentar solucionar el conflicto de Medio Oriente, que implica duplicar el territorio de los palestinos a cambio de que éstos renuncien al terrorismo.

En una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que su país estaba tomando “un gran paso” hacia la paz.

En la propuesta presentada, figura la creación de un estado Palestino independiente, cuya capital esté ubicada en Jerusalén Este. Además, se congelará 4 años desarrollo israelí en una zona que estaría prevista para el Estado palestino.

“Ni israelíes ni palestinos tendrán que abandonar sus casas”, añadió.

“Este mapa duplicará el territorio de los palestinos, con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada”, detalló el mandatario, aunque advirtió que, para eso, los palestinos deberán “renunciar al terrorismo”.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020