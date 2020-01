Donald Trump firmó el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado TMEC, en una ceremonia que se realizó en la Casa Blanca y a la que asistieron alrededor de 400 invitados incluidos legisladores, trabajadores, agricultores y directores ejecutivos de empresas, así como funcionarios de México y Canadá.

