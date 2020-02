La líder demócratasen el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, rompió su copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión apenas él terminó de pronunciarlo, en un duro gesto político que fue visto por millones de televidentes que seguían la transmisión desde el Capitolio.

La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence durante la tradicional ceremonia anual, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible.

Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo que “era lo más cortés, considerando la alternativa”. “Qué discurso más sucio”, dijo. Posteriormente, en declaraciones a Fox News agregó: “Lo rompí. Estaba tratando de encontrar una página con la verdad. No pude”.

La tensión entre ambos se sintió desde el inicio del acto, pues al llegar Trump rompió con la tradición al no saludar a Pelosi, quien se quedó un instante con la mano extendida.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020