El presidente de Estados Unidos, Donald Trump salió el día de ayer del hospital militar en el que estaba ingresado desde hace tres días para tratarse de Covid-19 pese a que los médicos advirtieron que aún no está fuera de peligro.

En su recorrido del hospital al helicóptero presidencial Marine One, el cual lo trasladaría a la Casa Blanca, el mandatario saludo a las cámaras y agradeció a los presentes, sin embargo, no respondió preguntas a ningún medio.

Antes de su salida, Trump tuiteó ““¡Estaré muy pronto de vuelta a la campaña!”.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020