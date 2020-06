Luego de compartir con sus fans que está embarazada, Dulce María ha contado cómo enfrenta esta etapa en su vida. A pocas horas de anunciar la noticia, la cantante detalló que ya empezaba a tener problemas para cerrar sus pantalones

Dos semanas después de dar a conocer la noticia, la también actriz reveló qué otros síntomas (y antojos) ha sentido.

«Al principio todo me daba asco, todo, hasta el sol. Todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes… Ahorita estoy mejor de eso pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas”, contó Dulce María en Twitter.

La protagonista de la telenovela Corazón que miente también habló de sus antojos, sobre todo los que le dan por la noche y que trata de evitar, pues prefiere cuidar su salud.

“Tengo varios, sobre todo me dan en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho. Tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir. Con lo que sí caigo es con las papas de limón y chile y los chocolates”, reconoció la actriz de Rebelde.

Dulce María también ha visto cambios en cuanto al tipo de alimentos que le gustan y los que no. Por ejemplo, el chocolate, que en un principio no se le antojaba y ahora sí.

“Les contaré unas curiosidades: extrañamente uno de los cambios es que no se me antoja para nada el café ( ¡que saben que lo amo!) y cuando mucho me tomo unos traguitos y ya; al principio no se me antojaba el chocolate pero ahora ya bastante. Normalmente casi no como carne ni pollo, he tenido que comer un poco de eso por el bebé porque tiene proteínas importantes, pero no me encanta”, dijo la ex RBD .

Dulce María espera su primer hijo junto a su esposo Paco Álvarez, con quien se casó el año pasado después de cuatro años de relación.