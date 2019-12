El 2020 traerá los videojuegos más esperados que cerrarán con la octava generación de consolas, PlayStation 4 y Xbox One

Para los amantes de los videojuegos, el 2020 traerá muchas expectativas con las continuaciones de muchos de ellos y que han tenido una larga trayectoria, además que serán los encargados de cerrar con la octava generación de consolas, PlayStation 4 y Xbox One.

Uno de los principales videojuegos más esperados, próximos a salir es Dragon Ball Z Kakarot, permitirá revivir todas las aventuras de Goku y durante toda la saga Z. Disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC desde el 16 de enero de 2020; para el 3 de marzo de 2020, se espera el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, nos ayuda a revivir las aventuras de Cloud y compañía contra la atrocidades y consecuencias de la compañía Shin-Ra, quienes controlan, experimentan y explotan el Mako, la energía vital del planeta, exclusividad de un año para PlayStation 4.

De igual forma, Resident Evil 3 Remake estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC desde el 3 de abril de 2020. La trama de este juego nos vuelve a poner en la piel de Jill Valentine, quien, al descubrir las oscuras acciones de la corporación Umbrella, busca huir de Racoon City en medio de un apocalipsisis zombi y la persecución de una arma biológica llamada Némesis; por consiguiente, para el 13 de abril de 2020, Cyberpunk 2077 saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC, este videojuegos nos situará en un futuro distópico en el que los humanos obtienen habilidades y destrezas a través de implantes cibernéticos.

Asimismo, The Last of Us Part II, se espera para el 29 de mayo de 2020 en PlayStation. Nos vuelve a ubicar en el mundo postapocalíptico de su precuela y continúa la historia de una de sus protagonistas: Ellie, quien se embarcará en una misión más oscura y violenta. Y, para el 22 de noviembre DOOM Eternal llegará para PlayStation 4 y Xbox One. El videojuego de id Software vuelve con más violencia, sangre y hordas de enemigos que eliminar. El infierno ha llegado a la Tierra y será nuestra responsabilidad detener el apocalipsis mientras que purgamos todo a nuestro paso.

Además, unos de los juegos más esperados y con una larga trayectoria, Halo Infinite, vuelve para el 24 de diciembre de 2020 llegará acompañado de la consola de nueva generación de Microsoft. Pero, no se tiene mayor información de la historia que traerá este juego. También, Ghost of Tsushima, estará en 2020 disponible para PlayStation 4, la historia nos situará en el Japón medieval, periodo que nos permitirá tener grandes batallas y demostrar nuestra destreza en cada choque de espadas.

Fuente: El Comercio